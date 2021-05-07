Досрочные выборы в Белоруссии. События дня

Глава МИД Румынии заявил о превращении Черного моря в озеро НАТО

Черное море «частично превратилось в озеро» НАТО, считает глава МИД Румынии Богдан Ауреску. Как отметил глава румынского ведомства, безопасность в районе Черного моря – «неотъемлемая часть безопасности НАТО». В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных рубежей. НАТО расширяет подобные инициативы, называя это «сдерживанием российской агрессии». Как отмечали в Кремле, Россия никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В свою очередь, Владимир Путин подчеркивал, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это «выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это».

Лукашенко рассказал, при каком условии в Белоруссии пройдут досрочные выборы president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал условие проведения досрочных президентских выборов в республике. «Я — за. Публично об этом говорю. Я за выборы, которых они требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами», — выступил Лукашенко перед белорусскими журналистами.

По словам политика, власти проведут досрочные выборы, но лишь одновременно с новыми выборами президента США. Президент республики напомнил, что во время голосования по почте в США бюллетени за республиканца Дональда Трампа выбрасывали в урны, таким образом вытерев ноги о действующего главу Белого дома. Трампу до сих пор не дают «слова сказать» в соцсетях, добавил Лукашенко.