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Досрочные выборы в Белоруссии. События дня

Видео
Досрочные выборы в Белоруссии. События дня
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Глава МИД Румынии заявил о превращении Черного моря в озеро НАТО


Черное море «частично превратилось в озеро» НАТО, считает глава МИД Румынии Богдан Ауреску. Как отметил глава румынского ведомства, безопасность в районе Черного моря – «неотъемлемая часть безопасности НАТО». В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных рубежей. НАТО расширяет подобные инициативы, называя это «сдерживанием российской агрессии». Как отмечали в Кремле, Россия никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В свою очередь, Владимир Путин подчеркивал, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это «выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это».

Лукашенко рассказал, при каком условии в Белоруссии пройдут досрочные выборы

Досрочные выборы в Белоруссии. События дня
president.gov.by  / Пресс-служба президента республики Беларусь
Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал условие проведения досрочных президентских выборов в республике.
«Я — за. Публично об этом говорю. Я за выборы, которых они требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами», — выступил Лукашенко перед белорусскими журналистами.
По словам политика, власти проведут досрочные выборы, но лишь одновременно с новыми выборами президента США. Президент республики напомнил, что во время голосования по почте в США бюллетени за республиканца Дональда Трампа выбрасывали в урны, таким образом вытерев ноги о действующего главу Белого дома. Трампу до сих пор не дают «слова сказать» в соцсетях, добавил Лукашенко.

Правительство приняло новые меры для стабилизации цен на топливо

Досрочные выборы в Белоруссии. События дня
kremlin.ru  / Администрация Президента РФ

В России изменили порядок биржевых торгов топливом, чтобы стабилизировать цены на бензин и моторное топливо. Соответствующие постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. До сих пор крупные нефтекомпании были обязаны отправлять часть топлива на биржу, где независимые АЗС могут купить его по рыночным ценам. Это позволяет снизить риски монопольного ценообразования, так как многие доминирующие игроки топливного рынка обладают собственной сетью АЗС. Новое постановление вводит понятие регулярности и равномерности биржевых торгов. Теперь можно торговать через биржу прямо с завода, так что некоторые компании смогут отгружать еще больше нефтепродуктов. Кроме того, постановление гарантирует, что проданный на бирже товар дойдет до пунктов, где его забирают покупатели. Эти меры помогут стабилизировать ситуацию на топливном рынке и окажут сдерживающее влияние на общую инфляционную динамику.

 

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