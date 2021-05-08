Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 мая 17:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:51
Весь мир
Кто объявил охоту на футбольные миллионы Диего Марадоны
17:50
Армия
В ЛНР рассказали о переходе ВСУ в Донбассе к тактике террористов с Северного Кавказа
17:50
Экономика
Кубань попала в топ-3 регионов с низкой долей многокомнатных квартир
17:49
Политика
Вассерман объяснил проблемы США на фоне России анекдотом про бегство от медведя
17:48
Общество
В Луганске состоялась генеральная репетиция парада Победы
17:46
Экономика
Банки Хабаровского края заключили более двух тысяч договоров льготной ипотеки
17:41
Общество
Сокращение длительности рабочей недели допустили в Совфеде РФ
17:38
Общество
Доктор Мясников перечислил четыре главных признака меланомы
17:37
Происшествия
Три ракетных взрыва возле кабульской школы для девочек унесли жизни 15 человек
17:36
Общество
Иммунолог оценил роль «Спутника Лайт» в борьбе с пандемией коронавируса
17:30
Общество
Полицейские Волжского вынесли из горящей квартиры потерявшего сознание жильца
17:30
Общество
Третья часть «Стражей Галактики» может стать последним фильмом с Драксом
17:28
Политика
Киевские власти рассказали о возможном срыве мероприятий ко Дню Победы
17:26
Общество
IT-специалист перечислил самые популярные способы обмана по телефону
17:19
Общество
Репетиции Парада Победы прошли в семи крупнейших городах России
17:16
Шоу-бизнес
Максим Галкин признался, кто стал объектом его первой пародии
17:10
Общество
Меркель заявила об окончании третьей волны COVID-19 в Германии
17:10
Шоу-бизнес
Нелюбимый сын и изгой: трудный путь Энрике Иглесиаса к славе
17:06
Экономика
Европа не торопится восполнять запасы в ПХГ
17:05
Шоу-бизнес
Подписчики высмеяли Дмитрия Тарасова из-за желания учить других отношениям в семье
Все новости

Репетиции Парада Победы прошли в семи крупнейших городах России

Общество
Репетиции Парада Победы прошли в семи крупнейших городах России

Танки, бронетранспортеры, фронтовые грузовики — колонны механизированной военной техники, пешие расчеты, а кое-где и авиация: генеральная репетиция Парада Победы прошла в семи крупнейших городах России. Страна готовится отмечать 76-ю годовщину Победы.

Екатеринбург начал шествие с небольшого театрализованного представления: 12 грузовиков с платформами-баннерами показали основные этапы войны. Следом за ними проехали бронетранспортеры БТР-152, БТР-40, фронтовые грузовики ГАЗ АА и военные мотоциклы МВ-650. В этом году в параде впервые примут участие 11 всадников в форме казачьих кавалерийских формирований.

Петербург собрал для репетиции на главной площади города 4,5 тысячи солдат и более тысячи единиц военной техники. В Северной столице над городом пролетела и военная авиация. Севастополь показал свою гордость — расчеты вооружений Черноморского флота и Южного военного округа: всего 64 единицы боевой техники.

Репетиции прошли также в Волгограде, Новосибирске, Калининграде и Владивостоке.

россия праздник день победы парад победы генеральная репетиция
Комментировать
Самое популярное
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 154754 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Общество 138430 7 мая 2021
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Политика 127535 5 мая 2021
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Экономика 69536 7 мая 2021
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Общество 65735 7 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Все новости / Общество / Репетиции Парада Победы прошли в семи крупнейших городах России
Рейтинг@Mail.ru