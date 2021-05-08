Репетиции Парада Победы прошли в семи крупнейших городах России

Танки, бронетранспортеры, фронтовые грузовики — колонны механизированной военной техники, пешие расчеты, а кое-где и авиация: генеральная репетиция Парада Победы прошла в семи крупнейших городах России. Страна готовится отмечать 76-ю годовщину Победы.

Екатеринбург начал шествие с небольшого театрализованного представления: 12 грузовиков с платформами-баннерами показали основные этапы войны. Следом за ними проехали бронетранспортеры БТР-152, БТР-40, фронтовые грузовики ГАЗ АА и военные мотоциклы МВ-650. В этом году в параде впервые примут участие 11 всадников в форме казачьих кавалерийских формирований.

Петербург собрал для репетиции на главной площади города 4,5 тысячи солдат и более тысячи единиц военной техники. В Северной столице над городом пролетела и военная авиация. Севастополь показал свою гордость — расчеты вооружений Черноморского флота и Южного военного округа: всего 64 единицы боевой техники.

Репетиции прошли также в Волгограде, Новосибирске, Калининграде и Владивостоке.