Инвестор перечислил скрытые тенденции фондового рынка США

Нью-Йорк, 7 мая. Фондовые индексы США регулярно обновляют рекорды, однако реальная ситуация на рынке сложнее, чем кажется на первый взгляд, пишет инвестор Майкл Крамер.

Он указал, что многие компании и даже целые секторы находятся в состоянии коррекции или вовсе оказались во власти «медвежьего» тренда. Даже акции Amazon, несмотря на отличные квартальные показатели, упали со своего пика на 10%. Некоторые компании упали еще сильнее, например, Biotech потерял почти 30%, а Invesco Solar — 40%.

Как отметил Крамер, более поразительной является разница между долей компонентов всего фондового рынка, торгующегося выше их 50-дневных скользящих средних и аналогичным показателем по индексу S&P 500. Сейчас она составляет около 27%, чего не было с 2007 года, обратил внимание специалист в статье для Investing.com.

Инвестор допустил, что за внешним успехом фондового рынка США может скрываться нечто «более зловещее». По его словам, возможно, в США формируется «медвежий» рынок, который пока еще не затронул основных представителей S&P 500.

Федеральная резервная система США ранее назвала главные риски, связанные с завышенными ожиданиями в отношении стоимости ряда активов. Инвесторы сейчас готовы пойти на риск, что создает ситуацию искусственного завышения стоимости некоторых лотов, считают в ФРС.