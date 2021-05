Продажа нефтяных активов: почему арабские страны режут свою «золотую гусыню»

Бахрейн рассматривает возможность продажи энергетических активов по примеру других государств Персидского залива. В настоящий момент мировой спрос на данный «товар» довольно высок, так как обладает относительно устойчивой доходностью.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, почему нефтеносные ближневосточные страны стали избавляться от собственных нефтяных активов.

Большая дилемма маленького острова

О рассмотрении Манамой данного вопроса сообщил министр нефтяной промышленности Бахрейна Мухаммад бин Халифа Аль Халифа. По его словам, для сделки с частным капиталом рассматриваются, прежде всего, два объекта: нефтяной трубопровод до Саудовской Аравии и одно судно для импорта сжиженного природного газа. Однако решение до сих пор не принято.

Bahrain May Follow Gulf States by Selling Oil, Pipeline Assets https://t.co/tjMBt7Z70e — Dr. Sherifa Zuhur (@SherifaZuhur) May 5, 2021

Чиновник сообщил, что дополнительные деньги понадобились королевству для постройки нефтехимического завода стоимостью в два миллиарда долларов. Сырье для него будет поступать из ближайшего нефтеперерабатывающего завода, в настоящий момент проходящего модернизацию.

По данным Международного валютного фонда (МВФ), дефицит бюджета Бахрейна в 2020 году вырос до 18% от валового внутреннего продукта. Рост стоимости нефти марки Brent с декабря на 35% (почти до 70 долларов за баррель) поможет сократить дефицит до 9% в текущем году. Однако это все равно будет один из самых высоких показателей для Ближнего Востока.

Общий тренд

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) активно реализует планы по продаже нефтяных активов или связанных с ними ценных бумаг в последние годы.

Эксперты считают, что нефтеносные страны используют восстановление цен на энергоносители после их обвала из-за эпидемии коронавируса. При этом курс на диверсификацию экономики и уменьшение нефтезависимости требует огромных финансовых вложений. В связи с этим продажа нефтяных активов выглядит довольно логичным шагом.

@JFernandeznupa Saudi Aramco el último hombre de pie en la era del petróleohttps://t.co/EXAPKp171X — Fran Tovar (@ftovar432) May 7, 2021

При этом монархии не допускают потерю контрольных пакетов акций, доля которых в государственных руках должна составлять не менее 51%.

«Страны Персидского залива поняли, что могут распродавать кусочки своих нефтяных империй и получить прибыль, при этом не отказываясь от контроля над ними», — пояснил старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Бен Кэхилл.

The world’s largest oil fields – the Ghawar oil field in Saudi Arabia is the largest in the world, producing approximately 5 million barrels of oil per day. Here are some of the other largest oil fields: #oilandgas pic.twitter.com/2RsigFbc4U — Nobel Upstream (@NobelUpstream) March 27, 2020

По данным Международного валютного фонда, за 2020 год дефицит бюджета стран Персидского залива вырос до 10,8% от их общего валового внутреннего продукта, хотя еще в 2019 году этот показатель находился в районе 3%. Это обстоятельство играет в пользу привлечения дополнительных финансов.

Продажа долей и аренда

Саудовский наследный принц Мухаммад бин Салман Аль Сауд сообщил в конце апреля о том, что королевство ведет переговоры с неизвестной «глобальной энергетической компанией» о продаже доли в государственном нефтяном предприятии Saudi Aramco. Стоимость оговариваемой сделки составляет около 20 миллиардов долларов, что эквивалентно 1% акций компании. При этом Aramco, «наполняющая» около трети королевского бюджета, вышла на Саудовскую фондовую биржу еще в 2019 году.

???? Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman said that the country is in talks with a "leading global energy company" about selling a 1% stake in state oil company Saudi Aramco.



https://t.co/QVaILHZQIY — Breaking the News 24/7 (@Breaking24Seven) April 28, 2021

Подобная ситуация наблюдается в отношении ADNOC — компании, занимающейся добычей, переработкой и транспортировкой нефти и газа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). При этом в приватизации она продвинулась гораздо дальше: 20% ее акций принадлежат итальянской Eni SpA, и еще 15% — австрийской OMV.

Вместе с этим Эр-Рияд и Абу-Даби предлагают аренду нефте- и газопроводов на срок до десяти лет, а также возможность выкупа долей в этих активах. Так, американские фирмы уже приобрели около 40% трубопроводных активов ADNOC примерно за 4 миллиарда долларов. Еще 6% принадлежат сингапурской GIC.

This would be another (much larger) step to raise capital via partial privatizations, after Aramco's $12.4 billion pipeline deal (which no doubt took a page from ADNOC's playbook). https://t.co/onimuxPj09 — Ben Cahill (@bencahillenergy) April 22, 2021

Два королевства озаботились этим вопросом в рамках реализации стратегических планов по развитию наукоемких отраслей и альтернативной энергетики. При этом большое значение придается здравоохранению, образованию, туристической и финансовой сферам, а также вооруженным силам.

Everything you need to know about Saudi’s Vision 2030 five-year progress: Report https://t.co/SAPgF4tc8a — Baba Winter (@babawint) May 6, 2021

Остальные же страны ССАГПЗ планируют выйти на рынок долларовых облигаций лишь сейчас. Так, кувейтская государственная компания Kuwait Petroleum Corp рассматривает возможность выпуска своих первых международных облигаций для привлечения 20 миллиардов долларов. Эта сумма составлялась из расчета дефицита бюджета в следующие пять лет.

As oil prices fluctuate, Kuwait Petroleum Corp. plans to borrow $20 bn to cover shortfall. Also, Kuwaiti govt projects cumulative #BudgetDeficit of $183 bn by 2025. With oil accounting for 90% of its revenue, #Kuwait may be forced to undertake #EconomicDiversification like Saudi. https://t.co/Xzv9FQhDc2 pic.twitter.com/cVmrJAQ4i1 — Samir Dattopadhye (@samirsinh189) April 2, 2021

Катар, несколько обособленный от своих союзников по блоку, стремится привлечь около 10 миллиардов долларов на развитие газовой промышленности и инфраструктуры. Кроме того, на Qatar Petroleum и ее дочерние фирмы (часть акций которых уже продана иностранцам) возлагается задача по снижению долговой нагрузки, усилившейся в 2020 году. Облигации будут иметь срок погашения в пять, десять и тридцать лет, что является одним из крупнейших корпоративных предложений в регионе.

Qatar Petroleum plans to issue bonds worth as much as $10 billion this quarter to finance a giant gas project.

The bonds will have maturities of 5,10 & 30 years, in one of the largest corporate deals so far this year and one of the biggest deals of any kind from emerging markets. pic.twitter.com/CqVAfzPtWW — IBNSA Advisory (@IbnsaAdvisory) May 5, 2021

Оман же в конце апреля приступил к продаже облигаций OQ SAOC в надежде выручить не менее полумиллиарда долларов. При этом рассматривается возможность выставления на биржу компании Energy Development Oman, накопившую долг в три миллиарда долларов. В целом же оманское руководство надеется на иностранные инвестиции не для перестройки экономики, а для ее восстановления.

Будущее нефтяного сектора

Разработка ближневосточных месторождений нефти и газа на протяжении многих лет являлась труднодоступной областью для иностранных инвесторов. Тренд, заданный ОАЭ и Саудовской Аравией, выглядит для них как «аттракцион щедрости», поэтому значительные доли во многих региональных компаниях уже выкуплены иностранными фирмами.

Why are #MiddleEast states selling off oil assets?.. Find more⬇️https://t.co/gVZwsVsVV4 — A21 Middle East News (@a21middleeastn1) April 29, 2021

При этом Кувейт, Катар, Оман и Бахрейн заимствуют соответствующий опыт своих «старших братьев», однако ориентируются они не столько на перестройку экономики, сколько на ее восстановление после удара пандемии.

Вероятнее всего, востребованность предложений от ССАГПЗ позволит арабским странам в той или иной степени достичь реализации поставленных ими целей.