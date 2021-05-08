Милонов призвал Роскомнадзор урезонить Google за «новости про Навального»

Стоит только выйти на YouTube новому ролику за авторством команды Алексея Навального, как видеохостинг сразу же ставит его на первые места в трендах — и это несмотря на то, что популярные шоу о приготовлении пиццы смотрит гораздо больше людей. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Парламентарий направил официальное обращение главе Роскомнадзора Андрею Липову, в котором попросил руководителя надзорного ведомства провести проверку «на предмет вмешательства во внутреннюю политику, манипуляции общественным мнением и подстрекательства к участию в незаконных митингах и шествиях» новостных агрегаторов, порталов, социальных сетей и других работающих в России иностранных интернет-площадок.

«Все они при подборе тематических статей исходят отнюдь не из принципа непредвзятости, — заявил Милонов. — И вместо работы автоматических алгоритмов мы подчас видим ярко выраженное ручное вмешательство. Это касается, в частности, подборки новостей Google — уж более ангажированной и найти нельзя. Постоянно выскакивают негативные материалы про нашу страну! А еще очень много новостей про Алексея Навального».

Народные новости / Руслан Тимербаев

К новостным агрегаторам депутат считает нужным причислить также и видеохостинг YouTube, который «продвигает в тренды» не действительно рейтинговые видео, а политические заявления всевозможных «деструктивных деятелей».

«В частности Любки Соболь и других ребят из команды Навального, — отметил парламентарий. — По большому счету сегодня мы видим, как Google, маскируясь под СМИ, под независимые информационные агрегаторы, занимается примитивной агитацией через формирование подборок антироссийских материалов».

Собеседник ФАН подчеркнул, что его обращение в РКН было сделано в целях защиты клиентов работающих в России иностранных интернет-площадок от «политических прокламаций», которые тем «втюхивают» под видом объективной информации об их собственной стране.