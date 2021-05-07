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Мордовские поисковики подняли останки 15 бойцов ВОВ

Общество
Мордовские поисковики подняли останки 15 бойцов ВОВ
vk.com  /  Патриотическое объединение «Поиск» — Мордовия

Бойцы Мордовского республиканского патриотического объединения «Поиск» вернулись с очередной экспедиции. В Ростовской области они подняли останки 15 участников Великой Отечественной войны.

Каждую весну примерно в одно и то же время поисковики из Мордовии с благородной миссией посещают места самых кровопролитных сражений 40-х годов — Ростовскую область. В битве за Сталинград погибло почти 644 тысячи советских солдат. Последним пристанищем для многих воинов стала станица Вешенская Шолоховского района.

«Там есть одно примечательное место — Еланский плацдарм. Во время войны советские солдаты перешли Дон, захватили плацдарм немца. Позже именно оттуда пошло одно из наступлений для освобождения Сталинграда. Там были большие потери», — рассказал ФАН о значимой странице Великой Отечественной войны руководитель Мордовского республиканского патриотического объединения «Поиск» Николай Кручинкин.

Мордовские поисковики подняли останки 15 бойцов ВОВ
vk.com  / Патриотическое объединение «Поиск» — Мордовия

Ростовская область — это бескрайние степи. Вести поисковую работу после вмешательства человека было не так просто. Траншеи, где солдат настигали снаряды, сегодня распаханы. Однако старания ребят не прошли даром.

«1 мая мы нашли солдата, предположительно, это был командир. Обут был в кирзовые сапоги, при нем были противогазный бачок и карандаш. Дальше мы пошли работать на так называемую переправу, где в 1942 году наши войска пытались перейти через Дон и несли большие потери от авиации. В этом районе также был найден солдат, который погиб от многочисленных попаданий осколков от снаряда. Мы его нашли в воронке. Там же был найден медальон», — поделился с корреспондентом боец поискового отряда Сергей Цыганов.

Мордовские поисковики подняли останки 15 бойцов ВОВ
vk.com  / Патриотическое объединение «Поиск» — Мордовия

В группу энтузиастов из Мордовии вошло 16 человек. Среди них были как взрослые и довольно опытные поисковики, так и совсем молодые студенты. К слову, в экспедицию принимают бойцов только старше 18 лет. Большой упор делается на выносливость и физическую подготовку ребят, так как работать приходится порой в непростых условиях.

«За полторы недели они подняли четверых бойцов. Еще 10 нашли при разборе старых отвалов после других поисковых работ и мародеров. Солдатский медальон легко открылся. Но записи на бумаге все выцвели. Есть надежда, что экспертиза сможет их восстановить», — подвел итоги экспедиции Николай Кручинкин.

Всех солдат похоронят на мемориальном кладбище станицы Вешенская, а медальон после экспертизы, если удастся найти родственников его владельца, будет передан потомкам героя, павшего в бою за Сталинград.

Мордовские поисковики подняли останки 15 бойцов ВОВ
vk.com  / Патриотическое объединение «Поиск» — Мордовия

Вручение наград, документов и личных вещей солдат их внукам и правнукам — еще одна традиция поисковиков. 9 мая в саранском Мемориальном музее военной и трудовой славы 1941–1945 годов они передадут Орден Славы III степени, медали «За отвагу» и «За боевые заслуги» родственникам уроженцев Ичалковского района. Знаки отличия при разных обстоятельствах были найдены на территории Мордовии. Еще 10 наград ждут подтверждения личностей владельцев в местном архиве.

Ранее ФАН писал о боевом пути уроженца Мордовии. Воздушный стрелок штурмовика Ил-2 Григорий Корнилаев участвовал в боях против фашистской Германии и Японии.

россия мордовия поисковики
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