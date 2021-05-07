Почему Навальному и его сторонникам не нужен День Победы. Колонка Леси Рябцевой

Как по мне, чтобы понимать, чем жили наши предки, нужно быть в близких отношениях с этими самыми предками. Лично я не знаю никаких историй о том, как Алексей Навальный ходил на охоту со своим отцом или по грибы со своей матерью. Совершенно ничего не знаю, какие у него были отношения с бабушкой, дедушкой, живы ли они вообще. Многим же известно отношение Ильи Яшина к своей бабушке, неоднозначное отношение, надо отметить. Ничего неизвестно и про семью Любови Соболь, собственно, та же ситуация и с остальными оппозиционерами.

Для меня патриотизм несомненно не то же самое, что для оппозиционеров. Любовь к Родине, любовь к стране — она в любом случае идет, в моем понимании, рука об руку с уважением. Уважением к памяти, к истории и к старости, в том числе.

Я была очень близка со своей бабушкой. Что там говорить, я родилась в Волгограде, и все мое детство я слушала бесконечные истории моей семьи о Великой Отечественной войне. Для меня эти истории не были мифами и легендами из учебников — это была настоящая жизнь, пересказанная моими прабабушками, прадедушками, немногими, кто прошел через войну в Сталинграде и остался жив.

К сожалению, у нас в стране очень сильно разорваны отношения между поколениями. И, опять же, как мне кажется, риторика, преисполненная бесконечной благодарности за Победу в той войне, которая случилась очень давно, совершенно непонятна молодежи, современному поколению.

Федеральное агентство новостей /

И я думаю, будет здорово и намного более близко молодежи, если 9 мая мы будем также отмечать годы без войны. Хотя бы потому, что не только наши оппозиционеры, но и многие другие россияне — молодые девушки и парни — совершенно не близки со своими старшими родственниками.

Оппозиция в основе своей работает как раз-таки на молодежь и пытается завоевать ее уже сейчас, до того, как молодые люди станут совершеннолетними и смогут голосовать на выборах. Поэтому оппозиция и использует в своей политической игре, соответственно, те интересы и темы, которые этой самой молодежи интересны и близки. Оппозиция играет на том, что чаще всего подростки находятся в протестных отношениях со своими предками. Таким образом, лидеры протеста или, как они любят себя называть, ветераны протеста, подливая масла в огонь, раздувают еще большую социальную рознь. Хотя любой нормальный детский психолог скажет, что протест и бунт для несовершеннолетнего совершенно не обязательная история. Это чаще всего реакция на плохое авторитарное отношение к подросткам со стороны родителей и бабушек с дедушками.

Поскольку, повторюсь, оппозиции совершенно неинтересно старшее поколение, неинтересно не потому, что оно им не нужно, а потому, что они не знают, как с ним работать, они не могут перебить патриотическую повестку, которую дает власть. Соответственно, поэтому они и заигрывают с молодежью. И вместо того, чтобы давать патриотизму, объединению новые смыслы и новые мотивы, Навальный и компания работают на разъединение, на порождение ненависти к самим себе, к своей крови, к своей земле, к своим победам. Оппозиция, я уверена, заигрывала бы с патриотической повесткой ровно так же, как она заигрывает с православной повесткой. Пример: когда Любовь Соболь нарушает условия домашнего ареста и решает сходить на службу в храме, неожиданно «оказавшись» сильно верующей. Точно так же оппозиция, я уверена, если ей будет нужно, решит сыграть на Дне Победы.

Федеральное агентство новостей /

Но пока последние годы показывают, что, к сожалению, сторонники Навального идут ровно обратным путем и оскверняют память о Победе, оскорбляя ветеранов. Да, собственно, таков и сам Навальный, который заигрывал с нацистской риторикой, а его сторонники высмеивали акцию «Бессмертный полк».

Я более чем уверена, что оппозиции просто совершенно непонятно, что такое уважать не столько даже старость, возраст, опыт, мудрость (к сожалению, годы совершенно не означают, что человек набрался каких-то знаний за свою жизнь). Но совершенно точно можно уважать, когда люди отдали свою жизнь, свои семьи, свою дружбу, свои мечты на то, чтобы мы здесь, сегодня и сейчас могли об этом совершенно не думать, не вспоминать; когда наши родственники сделали все, чтобы наша молодежь была именно такой беззаботной, счастливой и спокойной. Но, если подобное поведение абсолютно нормально и естественно для инфантильных подростков, то оно совершенно кощунственно для старших предводителей российской оппозиции.