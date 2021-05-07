Бессмертное изобретение: в России празднуют День радио

Джингл, диджей, микшер и фейдер — слова, из которых строится день современного радиоведущего. Но 126 лет назад изобретатель Александр Попов, скорее всего, даже представить не мог, что его детище станет настоящим культурным феноменом.

Прибор, предназначенный для показывания быстрых колебаний в атмосферном электричестве — именно так изначально прозвали знакомое всем устройство. Привычное для нас слово «радио» активно начали использовать лишь в 20-е годы XX века.

Несмотря на это Днем Радио считается именно 7 мая. В эту дату в 1895 году Попов продемонстрировал новую разработку на заседании Русского физико-химического общества.

Сейчас в нашей стране насчитывается более 40 радиостанций, а всего в мире их порядка 50 тысяч. Радиоведущий Игорь Апухтин вспоминает, как проходила подготовка передач несколько десятилетий назад.

Более чем за 100 лет радиоприемники претерпели большие изменения. Их прародитель больше напоминал велосипедный звонок с катушками, а в середине XX века устройства превратились в массивные деревянные тумбы. В наше время портативные приемники можно увидеть разве что на даче у соседей. Теперь FM-волны заменило интернет-вещание.

Но даже с появлением телевидения и интернета радио не утратило популярность. Наоборот — сейчас мы наблюдаем возрождение аудио-форматов. Подкасты и нашумевшая социальная сеть Clubhouse привлекают все больше и больше молодежи, а видео-версии радио-эфиров набирают миллионы просмотров. Поэтому, можно предположить, что радио с нами еще надолго.