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Мировые цены бьют рекорды: как отреагировал на подорожание продуктов российский рынок

Общество
Мировые цены бьют рекорды: как отреагировал на подорожание продуктов российский рынок
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Санкт-Петербург, 7 мая. Мировые цены на продовольствие побили шестилетний рекорд — за год средний индекс продовольственных цен вырос на 30,8%. Резкий подъем мировых цен ощутили на себе и россияне. В прошлом году на внутреннем рынке цены на сахарный песок выросли за год на 64,5%, а на подсолнечное масло — на 25,9%. Член совета московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский рассказал, как повлиял рост цен в мире на российских производителей, и оценил принятые правительством меры по ограничению роста цен.

По словам Каневского, рост цен на продовольствие в 2020 и 2021 годах был ожидаем. Эксперт объяснил, что на изменение стоимости импортных товаров повлияли, во-первых, подорожание сельскохозяйственных продуктов и увеличение себестоимости товаров, а во-вторых — падение курса национальной валюты. Что касается российских производителей, то рост мировых цен не обошел и их.

«Дефицит на рынке — это всегда плохой фактор, он всегда влияет на рост цены. И у российских производителей такая же проблема: они очень завязаны на импорте удобрений, оборудования для теплиц, кормов и других специфических товаров. Они все равно не свободны от импорта», — объяснил Каневский в эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Почему дорожает еда».

Эксперт также оценил эффективность импортозамещения в России. Каневский подчеркнул, что по отдельным позициям российским производителям удается закрывать потребности рынка, но при дефиците какой-либо позиции немедленно подрастает цена.

«У нас, кроме курицы, по всем остальным позициям нехватка. Когда на рынке присутствуют дополнительные составляющие, рынок сам балансирует цены. Сейчас у нас 70% рынка составляет импорт», — рассказал участник пресс-конференции.

Кроме того, Каневский отметил, что рост мировых цен коснулся и пивной продукции, но весьма умеренно. Он объяснил, что рынок не позволяет сильно повысить цены из-за покупательской способности. Если стоимость импорта пивной продукции выросла на 20–30%, то цены в магазинах поднялись менее чем на 10%.

По словам эксперта, ожидать скорого снижения цен не приходится, скорее российские поставщики надеются на стабилизацию цен. Каневский также оценил введение Правительством РФ ограничения на рост цен на некоторые продукты. Представитель «Опоры России» отметил, что акцизы и заградительные пошлины — это не рыночные инструменты, они плохо влияют на экономику. Практика регулировки цен — не новая, она регулярно принимается в тех или иных странах, но она должна быть точечной, регулировать определенные виды продуктов и носить временный характер, заключил Каневский.

продукты продовольствие цены на продукты
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