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Почему мы празднуем Победу на день позже, чем на Западе? Мнение Анатолия Вассермана

Общество
Почему мы празднуем Победу на день позже, чем на Западе? Мнение Анатолия Вассермана

Когда в берлинском пригороде Потсдам командующие армией, авиацией и флотом Германии (её верховный главнокомандующий к тому моменту покончил с собой) завершили подписание её безоговорочной капитуляции, в часовом поясе Берлина было 23:45 8 мая 1945 года. В столицах троих из четверых победителей — Соединённых Государств Америки, Великобритании, пристёгнутой к церемонии по нашему настоянию Франции — и того раньше. Только в России, в тот момент именуемой Союз Советских Социалистических Республик, уже наступило 9 мая (в Москве — 01:45).

Но мы празднуем 9-го — а не 8-го, как почти весь остальной мир — не только поэтому. Но прежде всего потому, что с нами немцы ещё пытались драться. В основном за возможность сдаться в плен англосаксам, на чьей территории немцы не воевали, не куражились, а потому не ожидали наказания.

Почему мы празднуем Победу на день позже, чем на Западе? Мнение Анатолия Вассермана
Федеральное агентство новостей  / 

Особо интересно сложились обстоятельства в Чехии. Там ещё 5-го началось перемещение немецких гарнизонов на запад, навстречу войскам СГА. Это позволило муниципалитету Праги провозгласить национальное восстание и тут же разразиться криками по радио: нас немцы убивают — помогите!

Наши войска прошли через сложнейшие горные пути за четыре дня, сметая по дороге немецкие заслоны, и 9-го не только вошли в Прагу, но и нагнали на западной чешской границе часть немцев (и наших предателей из двух власовских дивизий, бежавших вслед за немцами, а в самой Праге успевших даже влезть в перестрелку с немцами за возможность бежать первыми). Вот эти-то бои с организованным противником стали для нас последними. Их день мы и празднуем. Потом был, правда, ещё и отлов разрозненных преступников — но это уже не война.

Итак, мы поздравляем друг друга не по форме — с подписанием акта капитуляции, а по содержанию — с реальным полным разгромом противника.

(Текст из Telegram-канала «Жилетка Вассермана» публикуется в авторской орфографии, напоминаем также, что Анатолий Вассерман называет Соединенные Штаты Америки (США) — Соединенными Государствами Америки, сокращенно — СГА. — Прим. ФАН).

анатолий вассерман день победы 9 мая 8 мая
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