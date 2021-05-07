Ветроэлектростанции завоевывают Ростовскую область

Ростов-на-Дону, 7 мая. В Ростовской области под Азовом запустили пятую по счету ветроэлектростанцию. 26 турбин ветропарка способны дать 320 ГВт часов в год. Этот проект был реализован благодаря сотрудничеству администрации области и донских предприятий с компанией «Энел Россия», вложившей в развитие 130 млн евро.

Действительно, «зеленая» энергия на Дону становится необычайно популярна, несмотря на то, что в области располагается Волгодонская АЭС, способная обеспечить электричеством не только область, но и соседние регионы.

Как отмечает председатель комитета Законодательного Собрания РО по экономической политике Игорь Бураков, на сегодня больше четверти всех проектов по ветроэнергетике России расположились на Дону. Благодаря чему в области появилась абсолютно новая индустрия.

«Десять лет назад никто не верил в развитие ветропарков. Все считали, что Россия это углеводородная страна, а развитие ветроэнергетики считали не перспективным. Ростовская область одна из первых поддержала развитие этого направления и сегодня намерена и дальше строить свои ветропарки», — поделился Игорь Бураков.

В настоящее время Ростовская область выбилась в лидеры по установленной мощности ветрогенерации. Она стала не только местом по локализации крупнейших в стране ветропарков, но и центром компетенции по производству комплектующих для них.

«В каждом из построенных ветропарков доля российских комплектующих составляет не менее 60 процентов», — поясняет Игорь Бураков.

Ветроэлектростанции — далеко не единственное направление «чистой» энергии, развивающееся в Ростовской области. На очереди освоение солнечных электростанций, которые развернут свои батареи южнее Гуково и Новошахтинска.

Ранее ФАН сообщал о системе электроэнергетики в России, которая обладает рядом конкурентных преимуществ и успешно реагирует на вызовы современного мира.