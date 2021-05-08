Персональные концерты для ветеранов Великой Отечественной войны устроили во Владимире

С каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше, и посещать торжественные мероприятия из-за состояния здоровья им непросто. Поэтому 7 и 8 мая администрация города Владимир организовала персональные праздничные поздравления для всех живущих в городе ветеранов.

Ветеран Игорь Коноплев попал на фронт в 1944 году. Служил танкистом, воевал на 1-м Белорусском фронте. При переходе в Прибалтику получил ранение, и был освобожден от воинской службы по состоянию здоровья. Поздравить героя с наступающим 9 Мая приехал творческий арт-проект «ИванОльга». Фронтовик встретил артистов в парадном кителе и с удовольствием слушал трогательные песни военных лет.