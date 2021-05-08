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Ветеран Великой Отечественной войны ставит спортивные рекорды

Общество
Ветеран Великой Отечественной войны ставит спортивные рекорды

В свои 94 года Константин Познянский молод душой и телом. Со спортом он знаком с детства, когда для физических упражнений приходилось использовать подручные средства.

«С самых ранних лет я приобщался к спорту. Помню был еще дошкольником: два дерева, имитирована перекладина — труба, подтягивания, самые простейшие гимнастические упражнения. В зимнее время потихоньку лыжи, коньки деревянные», — вспоминает Константин Познянский.

Сразу после войны Константин занимался в секциях восемью разными видами спорта на любительском уровне.

«Профессионально спортом не занимался, времени тогда свободного было не много. А вот последние 30 лет, когда вышел на пенсию, стало получаться чаще», — рассказал пенсионер.

Успехи Константина Познянского в спорте многочисленны. Осенью 2020 года он выступал на соревнованиях в Сочи в самой возрастной группе и толкнул ядро на 7,97 метров. Также спортсмен из Иркутска установил рекорд России в метании диска  12,65 метров. В достижении высот ветерану помог заслуженный тренер Игорь Бражник.

«Мы надеемся поехать на следующий год в Японию в город Киото. Там будут Всемирные игры ветеранов. Будем готовиться. Надеемся, что что-то будет хорошее. В этом возрасте тем более», — рассказал Бражник.

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году Константин Познянский отжался 75 раз — по разу на каждый год. Ветеран не собирается останавливаться на достигнутом, ведь впереди еще столько спортивных побед. А пока он продолжает ежедневно делать зарядку, упорно тренироваться и стремиться к покорению все новых вершин в спорте.

 

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