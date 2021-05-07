Слово против слова: зачем вливать бюджетные деньги в спорт высоких достижений



Россияне уже давно не удивляются гонорарам футболистов и других представителей профессионального спорта. Возникает справедливый вопрос: должно ли государство финансировать профессиональный спорт? На площадке медиацентра «Патриот» 7 мая состоялись очередные общественно-политические дебаты «Слово против слова», посвящены они были этой теме. В споре сошлись председатель Экспертного совета по вопросам здоровья и физического воспитания обучающихся при комитете Государственной думы по образованию и науке, вице-президент Союза национальных и неолимпийских видов спорта России Петр Казанский и журналист Игорь Петрашевич.

Страну, которая не имеет высоких спортивных достижений, нельзя назвать развитой, считает Петр Казанский. Поэтому государство делает все для развития спорта, в том числе проводит столь крупные мероприятия, как Олимпийские игры и различные чемпионаты мира. Без поддержки это сделать было бы невозможно, уверен он.

С оппонентом не согласился Игорь Петрашевич. Журналист привел в пример страны, которые не являются развитыми, но при этом спортсмены этих государств достигают высот.

«Есть яркий пример того, что неразвитые страны имеют большие спортивные достижения. В 1996 году команда из Нигерии стала олимпийским чемпионом по футболу. Правда, тут есть аргумент: за шесть лет до этого правительство Нигерии выделило крупную сумму на развитие именно футбола, и эффективное использование этих средств дало результат. К сожалению, такого нельзя сказать о нашей стране», — отметил Петрашевич.

По его мнению, Россия выделяет большие средства на развитие спорта. Объемы сопоставимы с европейскими, но видимых результатов, если взять футбол, нет. В России около пяти частных спортивных команд, которые финансируются организациями. Остальные команды финансируются администрациями городов, и ежегодный размер финансирования достаточно внушителен, речь идет о десятках миллионов евро, а это неправильно, считает журналист. При этом размеры зарплат топовых футболистов раздражают людей. Да, они сопоставимы с европейскими, но для рядового россиянина это баснословные суммы.

vk.com / ФК Зенит

Петр Казанский в ответ на этот выпад отметил, что спортсменов, получающих по 2 млн евро в год, в России не так уж и много. И это вопрос финансирования команд не только государством, но и бизнесом.

«Посмотрите на Европу, там бизнес встает в очередь, чтобы поддержать каждую команду. Мы сейчас говорим про «Зенит», но почему у нас другие футбольные команды так не финансируются другими компаниями? Где другие госкомпании? Пусть они тоже поддержат как массовый, так и профессиональный спорт», — заявил он.

Участник дебатов считает, что профессиональные клубы надо поддерживать еще и потому, что это не просто 11 игроков. При профессиональном спортивном клубе существуют академии, где занимаются дети и подростки. Он привел в пример академию «Зенита», в которой тренируются более 500 спортсменов из различных регионов России. По его словам, в отличие от других стран, в которых спорт — это чисто коммерция, государство в России финансирует не только профессиональный спорт, но и различные спортивные школы, где занимаются миллионы детей.

Петр Казанский считает, что наше государство делает очень много для развития спорта в стране. И если бы не работа, которая ведется в этом направлении, то наши спортсмены не могли бы претендовать на столь высокие места в различных соревнованиях. Да и все крупные спортивные мероприятия, такие как Олимпийские игры и чемпионаты мира, без государственной поддержки не удалось бы провести.