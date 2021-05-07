Неизвестные забросали яйцами и камнями прихожан мечети в Лондоне

Лондон, 7 мая. На северо-востоке города в районе Илфорд неизвестные забросали яйцами и камнями прихожан мечети при местном исламском центре. Нарушителей ищет полиция.

По заявлению работников исламского центра, прихожан атаковали при выходе из мечети, сообщает британский телеканал SkyNews. Их закидали камнями и яйцами.

Пострадавшие отметили, что заметили серебристый универсал. В нем они разглядели лысого белого мужчину. В автомобиле вместе с ним находились еще три человека. Несколько человек получили легкие травмы. Полиция Лондона проводит тщательное расследование произошедшего.

Неизвестные устроили погром в мечети под Парижем, сообщал ФАН. Злоумышленники протаранили дверь мечети на автомобиле, а после в коридоре и молитвенной комнате распылили огнетушитель.