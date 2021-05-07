Психолог рассказал россиянам о подводных камнях цифрового детокса

Москва, 7 мая. Майские праздники являются удачным поводом для информационного детокса. Однако перед этим стоит узнать о некоторых подводных камнях, заявила психолог Анна Погребняк.

Например, многие люди страдают депрессией, тревожностью и другими тяжелыми состояниями. Выход их ситуации они пытаются найти в интернете. Поэтому прежде, чем проводить цифровой детокс, лучше всего убедиться в отсутствии психологических проблем, добавила специалист.

«Если человек просто отложит телефон в сторону на час или два, он не решит проблему. Нужно понять, что вас удерживает в интернете», - объяснила Погребняк в эфире «Радио 1».

Есть люди, которые очень сильно зависят от виртуального общения, из-за чего реальная жизнь уходит на второй план. Если последовательно решить эти проблемы, то цифровая зависимость пройдет сама собой, заключила психолог.

Симптомы интернет-зависимости перечислил психиатр-нарколог Денис Рассоха. В первую очередь человек не может контролировать количество проведенного времени в Сети.