Hyundai Santa Cruz заметили на американских дорогах

Вашингтон, 7 мая. Впервые серийная модификация Hyundai Santa Cruz попала в объективы фотошпионов на американских дорогах. Соответствующие фотографии опубликованы в Сети.

С момента появления нового пикапа Hyundai Santa Cruz прошло более двух недель, однако в продажу автомобиль поступит только летом текущего года. Фотошпионы, впервые сфотографировавшие модель в естественной среде, решили скрасить ожидание новинки. Пикап удалось запечатлеть на одной из американских парковок, передает Car.ru.

Опубликованные изображения подтверждают, что стилистически новый Santa Cruz будет похож на четвертое поколение кроссовера Tucson. Машины располагают одинаковым оформлением передней части, однако общих кузовных элементов нет. На фотографиях представлена ​​топовая версия пикапа с 2,5-литровым двигателем мощностью 280 лошадиных сил в цвете «Голубой камень» (Blue Stone).

Обновленная версия кроссовера Hyundai Tucson ранее получила одобрение типа транспортного средства от Росстандарта. Впервые модель была представлена ​​осенью прошлого года.