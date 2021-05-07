Ева Мендес призналась, что стеснялась своей внешности

Лос-Анджелес, 7 мая. Известная голливудская актриса и модель Ева Мендес призналась, что не принимала свою внешность в молодости. В возрасте 26 лет звезда страдала от комплексов.

Мендес всегда считалась одной из самых красивых женщин Голливуда, поэтому ее поклонники были шокированы откровенным признанием. Актриса опубликовала архивную фотографию в Instagram, а под ней рассказала историю. Выяснилось, что звезда фильма «Правила съема: Метод Хитча» стеснялась своей внешности.

« Я помню, когда увидела эту фотографию, подумала, что мое лицо выглядит странно и что структура кости необычная. Ну вы знаете, весь тот набор неуверенности, которая может быть только у 26-летней девушки», — написала артистка.

Спустя 20 лет она многое бы отдала, чтобы вновь иметь то «странное» лицо. Поклонников голливудская дива призвала не спешить «ставить на себе крест». Возможно, некоторым, как и ей, стоит подождать десятки лет, чтобы полюбить себя.

Своей внешностью гордится еще одна голливудская актриса — 54-летняя Холли Берри. Артистка, известная по роли Женщины-кошки в одноименном фильме, недавно похвасталась эффектными бедрами в леопардовом костюме.