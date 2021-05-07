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В Роскосмосе назвали дату входа второй ступени «Чанчжэн-5Б» в плотные слои атмосферы

Технологии
В Роскосмосе назвали дату входа второй ступени «Чанчжэн-5Б» в плотные слои атмосферы
Global Look Press  /  Zhou Jiayi / Xinhua

Москва, 7 мая. Вторая ступень китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-5Б» предположительно может войти в плотные слои атмосферы над Тихим океаном в канун празднования Дня Победы.

Согласно информации пресс-службы Роскосмоса, ступень ракеты-носителя, которая вывела на земную орбиту модуль китайской станции, устойчиво теряет высоту. Специалисты отмечают, что апогей объекта сейчас составляет 267 км, перигей — 156 км.

«Согласно расчетам, по состоянию на 7 мая объект может войти в атмосферу ночью по московскому времени 9 мая над Тихим океаном», — говорится в сообщении российской госкорпорации.

ВВС США провели собственный расчет, согласно которому отработавшая ступень китайской ракеты-носителя войдет в атмосферу 9 мая над Туркменией. По мнению специалистов из Вашингтона, падение объекта не нанесет существенного вреда экологии.

китай космос роскосмос чанчжэн-5б
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