Жители Марий Эл присоединились к международной акции «Сад памяти»

Йошкар-Ола, 7 мая. Вторая по счету Международная акция «Сад памяти» проводится в республике Марий Эл. В прошлом году ее утвердил российский лидер Владимир Путин.

Всего по России в память о жертвах Великой Отечественной войны посадят 27 млн деревьев, передает «Медиапоток». Из них в Республике Марий Эл высадят 200 тысяч деревьев.

Участие в акции принимают все муниципалитеты субъекта и 18 лесничеств. У мест, где сажают деревья, устанавливают памятные таблички. Одним из первых в акции «Сад памяти» поучаствовал глава республики Александр Евстифеев. Он посадил саженец голубой ели в Парке Победы в Йошкар-Оле.

Тысячу пихт высадили во Владивостоке в память о погибших в Великой Отечественной. Как сообщалось ранее, в лесопарковой зоне кампуса ДВФУ в пятницу собрались более 100 студентов.