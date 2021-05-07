Творческие коллективы Кирова поздравляют ветеранов ВОВ во дворах их домов

Киров, 7 мая. Творческие коллективы учреждений культуры поздравят участников ВОВ с Днем Победы на дому в период с 4 по 9 мая, сообщает горадминистрация Кирова.

Концерты для ветеранов будут проводиться во дворах их домов, пишет Свойкировский.рф. Одно из таких мероприятий организовала агитбригада ДК «Космос» в пятницу, 7 мая. Творческий коллектив исполнил песни военных лет, продемонстрировал тематические танцевальные номера возле дома участницы Великой Отечественной войны Тамары Чекольских. Городские учреждения культуры намерены до 9 мая поздравить таким образом 24 ветеранов, проживающих в черте города.

Государство также позаботилось о поздравлении в адрес каждого фронтовика. По информации Пенсионного фонда РФ, более 32 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны смогли получить ежегодные денежные выплаты к 9 Мая.