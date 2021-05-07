Кот замминистра МВД Украины неожиданно ворвался в кадр в прямом эфире

Киев, 7 мая. Домашний любимец заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко показал себя во время интервью с его хозяином.

Необычный случай произошел, когда Геращенко общался с журналистами телеканала «Украина 24». Во время интервью силовик находился у себя дома. Неожиданно в кадре дважды появился кошачий хвост, что вызвало смех в зале.

Телеведущая передачи «Народ против» поинтересовалась, что это за животное. После чего Геращенко решил просто показать своего кота студии.

Ранее Геращенко раскритиковал решение украинского руководства о блокировке 426 сайтов на территории страны. По его словам, он будет добиваться пересмотра этой инициативы.