Россиянам рассказали, как вести себя в разговоре с подозрительными сотрудниками банка

Москва, 7 мая. Телефонные мошенники могут вполне убедительно выдавать себя за сотрудников банка. Эксперт Анастасия Баринова рассказала, как вывести злоумышленника на чистую воду.

Специалист по компьютерной криминалистике Анастасия Баринова обратила внимание россиян на активизацию телефонных мошенников в период майских праздников. Об этом она заявила в беседе с «Радио 1». По словам Бариновой, существует несколько способов защиты от злоумышленников.

Эксперт утверждает, что подозрительным сотрудникам банка необходимо задавать как можно больше вопросов. Например, можно спросить об отделении, в котором он работает. Также можно уточнить город, в котором была получена банковская карта. Ответы на эти вопросы могут быть неизвестны мошеннику. Однако самым действенным способом защиты является отказ от разговора с незнакомым человеком. Баринова рекомендует повесить трубку и перезвонить на официальный номер банковского учреждения.

Телефонные мошенники могут украсть достаточно крупную сумму денег со счета жертвы. Ранее сообщалось, что злоумышленники похитили около 500 тысяч рублей у пенсионерки из Колпино.