Краснодарскому застройщику ужесточили наказание за обман дольщиков

Краснодар, 7 мая. Застройщику ЖК «Анит-Сити» Олегу Георгизову, обвиняемому в мошенничестве, изменили срок. Решение принял Краснодарский краевой суд.

Ранее Георгизова признали виновным, суд приговорил его к семи годам колонии общего режима. Краевой суд пересмотрел уголовное дело и увеличил наказание до 7,5 года. Приговоры его подельникам оставили в силе. Им были назначены сроки в пять и два года.

Жилой комплекс начали строить в 2009 году на месте снесенной кондитерской фабрики. Строительство остановилось на втором литере при том, что первый дом не был готов полностью. От действий руководителя стройкомпании и его сотрудников пострадали около 200 дольщиков. В декабре прошлого года было принято решение достроить ЖК за бюджетные средства. Так решил наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан.