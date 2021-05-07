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Спортивный функционер Казанский оправдал гигантские зарплаты российских футболистов

Общество
Спортивный функционер Казанский оправдал гигантские зарплаты российских футболистов
fc-zenit.ru  /  ФК Зенит

Санкт-Петербург, 7 мая. Футболистов, получающих гигантские зарплаты, можно перечислить по пальцам обеих рук — это не такая серьезная нагрузка на государственный бюджет, чтобы лишать спорт высоких достижений своих лучших представителей. Об этом в ходе ток-шоу ФАН «Слово против слова» заявил вице-президент Союза национальных и неолимпийских видов спорта России; председатель Экспертного совета по вопросам здоровья и физического воспитания обучающихся при комитете Государственной думы по образованию и науке Петр Казанский.

7 мая 2021 года на площадке пресс-центра «Патриот» прошли дебаты на тему необходимости финансирования государством профессионального спорта. Оппонентом Петра Казанского выступил Игорь Петрашевич — журналист, выступающий против бюджетных вливаний в спортивную отрасль.

«Футболистов, которые зарабатывают по два миллиона евро в год, очень немного, — заявил вице-президент Союза национальных и неолимпийских видов спорта России. — У нас всего 16 команд, в каждой из которых в среднем по восемь человек. Грубо говоря, всего 100 спортсменов у нас получают такие серьезные суммы. Не такое уж это большое количество».

Председатель Экспертного совета по вопросам здоровья и физического воспитания призвал обратить внимание на Европу — там «бизнес встает в очередь», чтобы поддержать каждую команду своего города.

«А что у нас? «Зенит» поддерживает «Газпром», за что ему большое спасибо. А другие крупные госкомпании? Хотелось бы, чтобы и они поддерживали как массовый, так и профессиональный спорт», — сказал гость ток-шоу.

Он также ответил на вопрос корреспондента ФАН о том, насколько правильно и этично направлять государственные деньги на поддержку спорта высоких достижений, в то время как их явно не хватает в таких областях, как здравоохранение и поддержка малоимущих.

«Чем больше мы будем заниматься спортом, тем крепче в итоге окажется наше здоровье — это доказано на клиническом уровне! Поэтому я обращаюсь к уважаемым госкомпаниям: продолжайте инвестировать деньги в наше здоровье. Не в футбол — а в здоровье через спорт», — заявил Казанский.

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