Заблудившуюся в лесу под Тверью девочку нашли спасатели

Тверь, 7 мая. Потерявшийся ребенок был найден в двух километрах от собственного дома в Калининском районе.

Спасатели вывели несовершеннолетнюю из леса и передали родителям. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

В поисках девочки, которые длились два часа, принимали участие сотрудники пожарно-спасательной части №72 и специализированной пожарно-спасательной части города Твери.

Под Красноярском спасли семью с ребенком, которая потерялась во время сплава, сообщал ФАН. Семь часов продолжалась операция, в ходе которой производились поиски пропавших.