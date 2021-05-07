Поправки в УК Белоруссии приняли по итогам голосования Палаты представителей

Минск, 7 мая. Палата представителей Белоруссии проголосовала за внесение поправок в УК республики. Соответствующий законопроект поддержали сто депутатов.

Четверо парламентариев воздержались от голосования по поправкам в УК Белоруссии. Пресс-служба Палаты представителей сообщила, что ни один депутат не выступил против законопроекта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко должен его подписать. Однако сначала законопроект поступит в Совет Республики.

Поправки в УК предполагают уголовную ответственность за умышленное незаконное предоставление информации о личной жизни и персональных данных лиц без их согласия, которое навредит правам гражданина.

Генпрокуратура Белоруссии ранее напомнила интернет-пользователям о контроле в Сети. Правоохранители могут установить личности нарушителей закона с его помощью.