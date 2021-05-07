Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
07 мая 17:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:28
Происшествия
Около 30 автомобилей застряли на подъезде к Мурманской области из-за сильной метели
17:27
Общество
Актриса Наталья Рудова попросила власти Дагестана установить туалеты в «диких местах»
17:26
Шоу-бизнес
Россияне назвали «позорищем на весь мир» последний сезон шоу «Голос.Дети»
17:24
Происшествия
Неизвестные забросали яйцами и камнями прихожан мечети в Лондоне
17:23
Общество
Психолог рассказал россиянам о подводных камнях цифрового детокса
17:22
Общество
Синоптик Шувалов рассказал, какая погода ожидается в Москве к началу парада Победы
17:22
Экономика
Hyundai Santa Cruz заметили на американских дорогах
17:21
Шоу-бизнес
Ева Мендес призналась, что стеснялась своей внешности
17:19
Технологии
В Роскосмосе назвали дату входа второй ступени «Чанчжэн-5Б» в плотные слои атмосферы
17:19
Общество
Жители Марий Эл присоединились к международной акции «Сад памяти»
17:19
Общество
Творческие коллективы Кирова поздравляют ветеранов ВОВ во дворах их домов
17:16
Политика
Кот замминистра МВД Украины неожиданно ворвался в кадр в прямом эфире
17:16
Общество
Россиянам рассказали, как вести себя в разговоре с подозрительными сотрудниками банка
17:13
Происшествия
Краснодарскому застройщику ужесточили наказание за обман дольщиков
17:11
Общество
«Победный май» показал портреты настоящих героев ВОВ в Севастополе
17:10
Общество
Заблудившуюся в лесу под Тверью девочку нашли спасатели
17:07
Политика
Поправки в УК Белоруссии приняли по итогам голосования Палаты представителей
17:06
Шоу-бизнес
Выход Верки Сердючки на сцену обернулся конфузом из-за проблем со здоровьем
17:06
Общество
Американец объяснил, почему приезжие из России лучше мигрантов из других стран
17:04
Политика
Белоруссия не отказывается от планов направить посла в США
Все новости

Выход Верки Сердючки на сцену обернулся конфузом из-за проблем со здоровьем

Шоу-бизнес
Выход Верки Сердючки на сцену обернулся конфузом из-за проблем со здоровьем
Global Look Press  /  Said Gadzhiev/Russian Look

Киев, 7 мая. Тайну артиста раскрыл ведущий украинской версии шоу «Маска» Владимир Остапчук.

Украинский актер, вокалист и телеведущий Андрей Данилко, более известный по образу Верки Сердючки, попал в неудобную ситуацию на сцене.

Об этом стало известно благодаря украинскому телеведущему Владимиру Остапчуку, раскрывшему тайну Данилко в своем ролике «Секреты шоу «Маска»».

Остапчук вел шоу «Маска» и вспоминая курьезные случаи, рассказал о случившемся с Данилко.

«Сердючка — он же ведь плохо видит, а особенно, когда софиты, просто жесть. Когда «мама» Сердючки Инна Белоконь его выводила, фанаты просто разрывались. А он учил текст на английском и написал на руке его. И я вижу, он смотрит и ничего не видит. Начал от себя говорить, и это было так прикольно. Он человек-мем. Все, что он говорить потом превращается в мем. Гениально», — рассказывает Остапчук.

О проблемах со здоровьем артиста говорят давно. 47-летний Андрей Данилко переживает не лучшие времена. Известно, что он обратился за помощью к специалистам.

Все началось с того, что пользователи сети стали замечать, что Данилко заметно поправился. В сети даже началась травля. Комментаторы писали, что артист сам на себя не похож и заметно раздобрел.

При этом мало кому пришло в голову, что лишние килограммы появились у Верки Сердючки вовсе не из-за пристрастия к вредной пище, а из-за серьезного недуга.

Данилко несколько лет назад признался, что борется с болезнью. Поклонники и журналисты продолжают гадать, чем болен артист. Он успокоил всех, отметив, что «Проблема решаема».

Ранее продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал о жизненной трагедии Андрея Данилко.

украина здоровье сердючка данилко маска
Комментировать
Самое популярное
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Политика 106020 4 мая 2021
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Политика 85853 5 мая 2021
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Насмешки западных зрителей над подлодкой «Дмитрий Донской» разбились о факты
Армия 53319 4 мая 2021
Насмешки западных зрителей над подлодкой «Дмитрий Донской» разбились о факты
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Общество 46693 5 мая 2021
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Минприроды РФ отреагировало на сообщения об ужесточении правил сбора грибов и ягод
Общество 39431 6 мая 2021
Минприроды РФ отреагировало на сообщения об ужесточении правил сбора грибов и ягод
Все новости / Шоу-бизнес / Выход Верки Сердючки на сцену обернулся конфузом из-за проблем со здоровьем
Рейтинг@Mail.ru