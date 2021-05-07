Выход Верки Сердючки на сцену обернулся конфузом из-за проблем со здоровьем

Киев, 7 мая. Тайну артиста раскрыл ведущий украинской версии шоу «Маска» Владимир Остапчук.

Украинский актер, вокалист и телеведущий Андрей Данилко, более известный по образу Верки Сердючки, попал в неудобную ситуацию на сцене.

Об этом стало известно благодаря украинскому телеведущему Владимиру Остапчуку, раскрывшему тайну Данилко в своем ролике «Секреты шоу «Маска»».

Остапчук вел шоу «Маска» и вспоминая курьезные случаи, рассказал о случившемся с Данилко.

«Сердючка — он же ведь плохо видит, а особенно, когда софиты, просто жесть. Когда «мама» Сердючки Инна Белоконь его выводила, фанаты просто разрывались. А он учил текст на английском и написал на руке его. И я вижу, он смотрит и ничего не видит. Начал от себя говорить, и это было так прикольно. Он человек-мем. Все, что он говорить потом превращается в мем. Гениально», — рассказывает Остапчук.

О проблемах со здоровьем артиста говорят давно. 47-летний Андрей Данилко переживает не лучшие времена. Известно, что он обратился за помощью к специалистам.

Все началось с того, что пользователи сети стали замечать, что Данилко заметно поправился. В сети даже началась травля. Комментаторы писали, что артист сам на себя не похож и заметно раздобрел.

При этом мало кому пришло в голову, что лишние килограммы появились у Верки Сердючки вовсе не из-за пристрастия к вредной пище, а из-за серьезного недуга.

Данилко несколько лет назад признался, что борется с болезнью. Поклонники и журналисты продолжают гадать, чем болен артист. Он успокоил всех, отметив, что «Проблема решаема».

Ранее продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал о жизненной трагедии Андрея Данилко.