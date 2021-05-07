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Американец объяснил, почему приезжие из России лучше мигрантов из других стран
pixabay.com

Вашингтон, 7 мая. Жители США, как правило, не обращают внимания на происхождение человека и на то, из какой страны он приехал. Однако некоторые стереотипы все же остались.

Американец по имени Джейкоб рассказал, как в Соединенных Штатах Америки воспринимают «пришельцев» из других государств. Также он поделился мнением, почему американцы считают русских очень порядочными мигрантами.

Например, считается, что китайцы совсем не хотят принимать культуру США, а из родной страны им приходится уезжать из-за каких-либо проблем. Что касается мексиканцев, то на их счет тоже есть определенные стереотипы.

«Американцы думают, что мексиканцы едят только острую сильно пахнущую пищу, а приезжают в Америку для трех наиболее частых занятий, таких как открытие своего фургончика с готовой едой, устройство уборщиком или же жизни на пособие», — написал Джейкоб в своем блоге «Американец о России» на платформе «Яндекс.Дзен».

На фоне других иммигрантов люди из России заметно отличаются. Они стремятся принять американскую культуру, научиться жить в другом обществе, а не устраивать «Россию в Америке», подчеркнул блогер.

«Чаще всего за русскими можно заметить стремление изучать культуру и традиции страны, в которую они переехали», — подытожил американец.

Ранее переехавший в США россиянин рассказал, почему спустя три года он решил распродать свое имущество и вернуться на родину. Главной причиной стала потеря друзей и другой стиль жизни.

мигранты россия сша
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