Белоруссия не отказывается от планов направить посла в США

Минск, 7 мая. Минск не отказывается от планов направить своего посла в США, сообщил глава МИД республики Владимир Макей.

По его словам, сейчас в Белоруссии заканчивается подбор кандидатуры на эту должность.

«Сложно найти человека, который знал бы эту страну и смог бы эффективно работать там», — рассказал Макей журналистам.

Дипломат добавил, что вопрос отправки посла не снимается, а Минск находится в контакте с коллегами из Вашингтона. Как отметил Макей, Белоруссия хотела бы увидеть отношения с США устремленными в будущее, а также равноправными и способствующими политическому и торгово-экономическому сотрудничеству. Минск заинтересован в диалоге с Вашингтоном во всех сферах, заключил министр.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что досрочные президентские выборы в республике пройдут лишь одновременно с новыми выборами главы США.