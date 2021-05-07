Дава намекнул, что навещал Бузову в больнице после операции

Москва, 7 мая. Поклонники рэпера Давида Манукяна осыпали его вопросами о состоянии госпитализированной Ольги Бузовой. Блогер намекнул, что навещал бывшую возлюбленную в больнице.

Состояние прооперированной звезды телешоу «Дом-2» стало главным событием последних дней. Фанаты Бузовой переживают за своего кумира и злятся на ее бывшего возлюбленного. Многие осуждают музыканта за отстраненную позицию, ведь он ни слова не сказал в соцсетях о поющей ведущей.

Возмущенные фанаты поинтересовались, почему мужчина не может взять себя в руки, забыть обо всех обидах и злости и наконец навестить певицу в больнице, когда ей так тяжело и плохо. Манукян, известный под псевдонимом Дава, не стал вступать в полемику с поклонниками и лишь резко отметил, что даже если он и ходил в больницу — то не ради шоу.

«Даже если я это сделаю или сделал, вы этого не узнаете», — подписал артист под своей публикацией, отвечая на упреки фолловера.

Недавно Бузова впервые за несколько дней опубликовала пост в Instagram. Артистка заявила, что после операции стала суеверной, поэтому до полного выздоровления она точно не станет раскрывать всех деталей и называть диагноз. Звезда поблагодарила фанатов за внимание и подчеркнула, что в ближайшее время не сможет всем ответить на сообщения из-за сильной слабости.