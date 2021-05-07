Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
07 мая 17:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:28
Происшествия
Около 30 автомобилей застряли на подъезде к Мурманской области из-за сильной метели
17:27
Общество
Актриса Наталья Рудова попросила власти Дагестана установить туалеты в «диких местах»
17:26
Шоу-бизнес
Россияне назвали «позорищем на весь мир» последний сезон шоу «Голос.Дети»
17:24
Происшествия
Неизвестные забросали яйцами и камнями прихожан мечети в Лондоне
17:23
Общество
Психолог рассказал россиянам о подводных камнях цифрового детокса
17:22
Общество
Синоптик Шувалов рассказал, какая погода ожидается в Москве к началу парада Победы
17:22
Экономика
Hyundai Santa Cruz заметили на американских дорогах
17:21
Шоу-бизнес
Ева Мендес призналась, что стеснялась своей внешности
17:19
Технологии
В Роскосмосе назвали дату входа второй ступени «Чанчжэн-5Б» в плотные слои атмосферы
17:19
Общество
Жители Марий Эл присоединились к международной акции «Сад памяти»
17:19
Общество
Творческие коллективы Кирова поздравляют ветеранов ВОВ во дворах их домов
17:16
Политика
Кот замминистра МВД Украины неожиданно ворвался в кадр в прямом эфире
17:16
Общество
Россиянам рассказали, как вести себя в разговоре с подозрительными сотрудниками банка
17:13
Происшествия
Краснодарскому застройщику ужесточили наказание за обман дольщиков
17:11
Общество
«Победный май» показал портреты настоящих героев ВОВ в Севастополе
17:10
Общество
Заблудившуюся в лесу под Тверью девочку нашли спасатели
17:07
Политика
Поправки в УК Белоруссии приняли по итогам голосования Палаты представителей
17:06
Шоу-бизнес
Выход Верки Сердючки на сцену обернулся конфузом из-за проблем со здоровьем
17:06
Общество
Американец объяснил, почему приезжие из России лучше мигрантов из других стран
17:04
Политика
Белоруссия не отказывается от планов направить посла в США
Все новости

Дава намекнул, что навещал Бузову в больнице после операции

Шоу-бизнес
Дава намекнул, что навещал Бузову в больнице после операции
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 7 мая. Поклонники рэпера Давида Манукяна осыпали его вопросами о состоянии госпитализированной Ольги Бузовой. Блогер намекнул, что навещал бывшую возлюбленную в больнице.

Состояние прооперированной звезды телешоу «Дом-2» стало главным событием последних дней. Фанаты Бузовой переживают за своего кумира и злятся на ее бывшего возлюбленного. Многие осуждают музыканта за отстраненную позицию, ведь он ни слова не сказал в соцсетях о поющей ведущей.

Возмущенные фанаты поинтересовались, почему мужчина не может взять себя в руки, забыть обо всех обидах и злости и наконец навестить певицу в больнице, когда ей так тяжело и плохо. Манукян, известный под псевдонимом Дава, не стал вступать в полемику с поклонниками и лишь резко отметил, что даже если он и ходил в больницу — то не ради шоу.

«Даже если я это сделаю или сделал, вы этого не узнаете», — подписал артист под своей публикацией, отвечая на упреки фолловера.

Недавно Бузова впервые за несколько дней опубликовала пост в Instagram. Артистка заявила, что после операции стала суеверной, поэтому до полного выздоровления она точно не станет раскрывать всех деталей и называть диагноз. Звезда поблагодарила фанатов за внимание и подчеркнула, что в ближайшее время не сможет всем ответить на сообщения из-за сильной слабости.

бузова манукян дава
Комментировать
Самое популярное
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Политика 106020 4 мая 2021
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Политика 85853 5 мая 2021
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Насмешки западных зрителей над подлодкой «Дмитрий Донской» разбились о факты
Армия 53319 4 мая 2021
Насмешки западных зрителей над подлодкой «Дмитрий Донской» разбились о факты
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Общество 46693 5 мая 2021
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Минприроды РФ отреагировало на сообщения об ужесточении правил сбора грибов и ягод
Общество 39431 6 мая 2021
Минприроды РФ отреагировало на сообщения об ужесточении правил сбора грибов и ягод
Все новости / Шоу-бизнес / Дава намекнул, что навещал Бузову в больнице после операции
Рейтинг@Mail.ru