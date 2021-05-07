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Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом

  /   Обновлено: 07 мая 2021 17:04
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Общество
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Крым, 7 мая. Свой восторг выразили люди из разных регионов России и из-за границы.

Крымчане не скрывают радости. Ведь Северо-Крымский канал наконец пополнился водой из реки. Этого жители полуострова ждали долго. Порадовались за крымчан и представители других государств, среди которых белорусы, украинцы и жители Прибалтики, пишет «Инфореактор».

На Youtube канале блогера Игоря Корсакова процесс подпитки канала снят с квадрокоптера. На видео отчетливо видно, как благодаря речному массиву Биюк-Карасу в селе Новоивановка Северо-Крымский канал наполнился водой. Сброс воды осуществляется через Новоивановский гидроузел. Крымчане не скрывают положительных эмоций ввиду этого исторического события.

Люди считают, что произошло настоящее чудо, ведь воды в канале не было несколько лет.

В комментариях отметились небезразличные к произошедшему люди.

«Не только крымчан поздравляю , спасибо всем жителям России, и властям, что пытаются выровнять ситуацию», — пишет Александр Кайсин.

«Глазам не верю! Чуть не расплакалась. Старшая сестра живет в Севастополе. Радуюсь любой , даже маломальской новости, а тут ТАКОЕ! Восхищаюсь русскими мозгами и руками, Браво!», — порадовалась Светлана Н.

Свой восторг выражали люди из разных регионов и даже из-за рубежа.

«Поздравляю крымчан! Гидротехнические сооружения это инвестиции в будущее, на многие поколения. С ужасом вспоминаю, как белогвардейцы(власовцы) громили оросительную систему Алтайского края, когда дорвались до власти в 90-е. А ведь эту систему строили всем союзом, для повышения урожайности в засушливом Алтайском крае», — пишет житель Абакана mihannick.

«Башкирия радуется вместе с вами. С праздником всех крымчан», — поздравил счастливцев Гилимзян Бакиров.

Ранее сообщалось, во что Украина превратила Северо-Крымский канал.

крым скк водная блокада Сммферополь
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