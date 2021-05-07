Почти 3,5 тысячи американцев умерли после вакцинации

Вашингтон, 7 мая. Примерно 3362 человека в США умерли после получения вакцины от COVID-19. Об этом сообщил журналист Такер Карлсон в эфире телеканала Fox News.

По словам Карлсона, в период с конца декабря 2020 года по 23 апреля 2021 года 3362 человека умерли после получения вакцины. Таким образом, в среднем по этой причине погибали 30 человек в день.

После 23 апреля официальные сайты перестали публиковать данные о количестве погибших. Но если такие темпы смертности сохранились, то, по словам журналиста, на сегодняшний день число смертей после вакцинации должно было достигнуть 3722.

Такер Карлсон сравнивает препараты от коронавируса с вакциной от гриппа. По его словам, от нее тоже умирают люди, однако смертей после прививки от гриппа намного меньше: в 2019 году количество смертей после вакцины от гриппа составляло 203 человека, в 2018 году 119 человек умерло от препарата, а в 2017 году — 85 человек. Эту информацию журналист взял из базы данных Системы отчетности о полочных эффектах вакцин (VAERS).

«Очевидно, что то, что происходит сейчас, в силу тех или иных причин, ненормально. Данные кардинально отличаются от того, что можно было наблюдать с другими вакцинами в предыдущие годы. Большая часть вакцин обычно не приводит к смерти большого количества людей», — сказал ведущий Fox News.

Журналист Fox News подчеркнул, что люди, не получившие прививку, испытывают большое давление со стороны общества. Однако они даже не подозревают о потенциальных рисках от вакцинации.

Карлсон признал, что, несмотря на относительно высокую смертность после вакцинации, количество смертей от COVID-19 больше в несколько раз.

Критика заявлений Карлсона

Авторитетные издания и телеканал консервативной ориентации Fox News обрушились критикой на ведущего Такера Карлсона. Журналиста обвинили в пропаганде против прививок.

Журналист Washington Post Аарон Блейк подчеркнул, что данные системы VAERS не подтверждены, так как на этой платформе любой человек может самостоятельно сообщить о «возможных побочных эффектах или проблемах со здоровьем» после вакцинации, не проконсультировавшись с врачом.

«Любой человек может свободно направить жалобы о том, что случилось с ним или с кем-то из его знакомых. Основная идея платформы — получение большого количества информации о потенциальных рисках от вакцин для дальнейшего анализа органами здравоохранения, — пишет Блейк. — Другими словами, это неподтвержденная информация. Это просто платформа с бесконечными данными, находящимися в свободном доступе».

Блейк приводит еще один аргумент против заявления Карлсона. По его словам, даже если цифра в более чем 3700 смертей после вакцин верна, такие показатели неудивительны. С декабря 2020 года было использовано так много доз вакцин от коронавируса, что многие из привитых людей в любом случае умерли бы по какой-либо причине.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (СDC), к 23 апреля более 135 млн человек, или больше 40% населения, получили по крайней мере одну дозу вакцины. Каждый день примерно 8000 человек умирает по самым разными причинам. Таким образом, из 135 млн вакцинированных по крайней мере 3000 человек в день умирают из-за чего-то.

Представители СDC проанализировали сообщения о смерти в системе VAERS до 3 мая 2021 года и пришли к выводу, что не существует причинно-следственной связи между вакцинами от COVID-19 и смертельными случаями.