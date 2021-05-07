Российским водителям объяснили, за какие неочевидные нарушения можно получить штраф

Москва, 7 мая. Российских автомобилистов предупредили о нарушениях, за которые можно получить неожиданный штраф.

В первую очередь водителям посоветовали проверять наличие обоих зеркал заднего вида. Дело в том, что при отсутствии хотя бы одного из них транспортное средство считается неисправным, а нарушителю грозит штраф в 500 рублей, заявили эксперты портала Autonews.

Также автомобилистам порекомендовали быть особенно внимательными во время парковки. За пересечение парковочных линий также можно нарваться на штраф в 500 рублей. Нельзя оставлять транспортное средство и под знаком «Парковка только для резидентов».

В список неочевидных нарушений попала остановка на островке безопасности, парковка на закругленных треугольниках при заезде во двор и установка непредусмотренного дополнительного оборудования (фаркоп, спойлер и другие).

Ранее россиянам рассказали о преимуществах самостоятельной регистрации автомобилей. Передача некоторых функций ГИБДД автомобильным дилерам может снизить расходы продавцов и привлечь больше покупателей.