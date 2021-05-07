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Поездка в Петербург напугала путешественницу из Дании

Общество
Поездка в Петербург напугала путешественницу из Дании
pixabay.com

Санкт-Петербург, 7 мая. Датская туристка Мириам совершенно спонтанно решила посетить Северную столицу. Она рассказала, что ее напугало во время поездки.

Мириам живет в Дании. В свое свободное время она предпочитает путешествовать по различным странам. Во время очередной подготовки к поездке в Эстонию путешественница совершенно случайно решила посетить Россию. Впечатления от поездки в Санкт-Петербург были опубликованы в блоге «Где нам жить?» на платформе «Яндекс.Дзен».

Мириам призналась, что созданные в медиа стереотипы о России создали у нее ощущение страха, которое не смогли побороть даже полученные впечатления. Несмотря на то, что ей ничего не угрожало, она постоянно находилась в напряжении.

«Хотя со мной ничего не случилось, пока я была в Санкт-Петербурге, который более европейский, чем русский город, я все еще чувствую, что перешла какую-то черту», — делится впечатлениями она.

Тем не менее туристка провела замечательное время в Северной столице. Она рада что решила посетить этот город, но отметила, что чувство страха сильно испортило ей впечатления. В будущем она планирует взять в поездку друга, чтобы чувствовать себя в безопасности.

туризм путешествие иностранец впечатления
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