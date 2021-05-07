Азаров рассказал, как Путин оказался дальновиднее украинских политиков

Киев, 7 мая. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров напомнил, что в этот день 21 год назад Владимир Путин принес присягу на посту президента РФ.

По словам Азарова, ни один украинский политик не поздравил российского лидера с важной датой, чего не было даже в самые сложные годы во времена холодной войны. Экс-премьер рассказал, что часто встречался с Путиным и всегда поражался его профессионализму. Политик напомнил, что Россия оказалась в числе помощников Украины, когда в стране погиб весь урожай пшеницы из-за морозной зимы 2002-2003 годов.

Азаров рассказал, что у него были сомнения в политике Путина после «оранжевой революции» 2004 года, когда российский президент озвучил идею создания обходных газопроводов.

wikipedia.org / Toms Norde, Valsts kanceleja

«Но опыт госпереворота 2014 года показал, что Путин был дальновиднее, и он не мог рисковать поставками газа в Европу и развитием газовой отрасли РФ, не мог позволить зависеть от тех враждебных России сил, которые могли прийти к власти в Украине», — пишет политик в Facebook.

Как отметил бывший украинский премьер, этот факт доказывает, что Путин умеет стратегически мыслить, в отличие от руководителей в Киеве, которые потеряли 4-5 млрд. долларов ежегодного дохода.



Ранее сообщалось, что Россия или ее президент Владимир Путин так или иначе упоминались во время переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и его заместителя Виктории Нуланд с политиками на Украине.