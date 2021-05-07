Рыбаков сравнил события в Одессе 2 мая 2014 года с трагедией в Хатыни

Минск, 7 мая. Постпред Белоруссии Валентин Рыбаков в рамках конференции членов Совбеза ООН по «формуле Арриа» приравнял события 2 мая 2014 года в Одессе к казни соотечественников в Хатыни.

Дипломат заявил, что в Доме профсоюзов в Одессе были сожжены мирные граждане, которые не совершали актов агрессии. Он напомнил о трагедии в деревне Хатынь 22 марта 1943 года, когда нацисты во время оккупации сожгли ее жителей. По словам Рыбакова, Белоруссия обладает сильной исторической памяти, а потому в стране чувствительно относятся к массовой жестокости.

«Именно это и произошло в Одессе 2 мая. Десятки невинных людей стали жертвами ужасных преступлений, которые были совершены националистами и радикалами. Жертвы не совершали никаких актов агрессии, с их стороны не было никакого подстрекательства и это массовое убийство поэтому еще больше шокирует», — сказал он.

Семь лет прошло с тех пор, как украинские националисты заживо сожгли людей в одесском Доме профсоюзов. Памятные акции по случаю трагедии 2 мая состоялись в Италии, Германии, Нидерландах и на Украине. Россия планирует провести неформальное заседание Совета безопасности ООН в отношении случившегося в Доме профсоюзов в Одессе, пишет сайт 360tv.ru.