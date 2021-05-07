МИД Белоруссии заявил о готовности к расширению санкций

Минск, 7 мая. Белорусские власти прорабатывают симметричные и асимметричные ответы на западные санкции, заявил глава МИД республики Владимир Макей.

Макей поручил внешнеполитическому ведомству подготовить ответные меры на случай расширения внешних санкций. По словам министра, никакие шаги оппонентов не останутся без ответа.

Как отметил Макей, Минск в ответ на санкции Запада может ввести ограничения против европейского бизнеса, находящегося на территории Белоруссии. Власти не допустят влияния ответных санкций на экономическое развитие республики и благосостояние ее жителей, заверил глава МИД.

Политический эксперт и публицист Анатолий Вассерман ранее предположил, что против Белоруссии могут быть введены новые санкции, если страна откажется от проведения досрочных выборов по требованию стран G7. Члены «Большой семерки» возомнили, будто у них есть право свергать неудобных политических лидеров, подчеркнул эксперт.