Ветераны ВОВ получили выплаты ко Дню Победы

Москва, 7 мая. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны получили от ПФР денежные пособия ко Дню Победы.

Согласно информации Пенсионного фонда РФ, более 32 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны смогли получить ежегодные денежные выплаты к 9 Мая. Об этом пишет ТАСС.

«Пенсионный фонд России завершил ежегодную выплату ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы. Средства, которые, согласно указу президента, составляют 10 тыс. рублей, получили 32,8 тыс. участников и инвалидов ВОВ, проживающих в России, Латвии, Литве и Эстонии», — отмечается в сообщении фонда.

Доставка денег была организована ПФР в беззаявительном порядке. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны получили средства вместе с остальными пособиями. Среди других мер государственной поддержки — пенсия (32,6-42 тыс. рублей), ежемесячная выплата в размере 5,8 тыс. рублей, а также дополнительное материальное обеспечение на сумму 1 тыс. рублей.

Недавно стало известно, что некоторые жители Петербурга дополнительно получат единовременные выплаты к 9 Мая. В число получателей пособия войдут ветераны, узники концлагерей и некоторые другие горожане.