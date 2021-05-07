Введение ограничений на торговлю нефтью из РФ назвали маловероятным в «Лукойле»

Москва, 7 мая. Вице-президент «Лукойла» Федун высказался о вероятности введения ограничений на торговлю российской нефтью.

Леонид Федун, занимающий должность вице-президента в нефтяной компании «Лукойл», считает, что вероятность введения внешних ограничений на реализацию нефти из России крайне мала. Об этом пишет «Интерфакс».

«Поскольку Россия обеспечивает практически 10% мирового производства, и заместить эту нефть невозможно без взрыва на рынке энергоносителей, и это потрясение всей экономической системы», — отметил Федун.

Объем нефтяного экспорта из России в страны дальнего зарубежья уменьшился на 20,5% в течение четырех месяцев. С другой стороны, нефтекомпании из РФ сумели увеличить экспорт в период с января по апрель текущего года в государства ближнего зарубежья. Он увеличился на 95,7%, до 4,92 млн тонн.

Цены на нефть должны упасть под давлением пессимистических настроений инвесторов относительно восстановления баланса между спросом и предложением, по мнению аналитика агентства Fitch Дмитрия Маринченко.