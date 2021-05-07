Принц Уильям и Кейт Миддлтон завели канал на YouTube

Лондон, 7 мая. Герцоги Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон завели канал на видеохостинге YouTube, где уже опубликовали первые ролики.

Супруги разместили промо-ролик с нарезками кадров из своей жизни, в том числе из семейного архива. На канале уже представлены несколько плейлистов, где выложены видео с разных мероприятий, в которых принимали участие герцоги.

На канале принца Уильяма и Кейт Миддлтон набралось уже почти 400 тысяч подписчиков, а первое видео посмотрели более 2,4 миллиона пользователей хостинга.

Меган Маркл тем временем готовится выпустить детскую книжку под названием «Скамейка». Жена принца Гарри столкнулась с критикой в свой адрес, так как в поле автора обозначила себя как герцогиню Сассекскую. Пользователи Сети обратили внимание, что она отказалась от королевских привилегий, но сама при этом пользуется высоким статусом для монетизации. Фанаты экс-актрисы вступились за нее и привели в пример королеву Елизавету II, которая выпустила джин от своего имени.