Найдены останки пустынного динозавра с уникальным зрением и слухом

Москва, 7 мая. Маленький пустынный динозавр шувуйя обитал на территории Монголии более 65 млн лет назад. Особенностью его строения были уникальные слух и зрение.

Команда международных ученых исследовала останки древнего животного. Этот вид птицеподобного динозавра обладал хрупким черепом, мускулистыми передними лапками с одним когтем и длинными ногами.

По мнению авторов исследования, шувуйя добывали пищу в ночное время благодаря удивительным способностям их зрения и слуха. Определить уникальность удалось с помощью измерения длины ушной лагены и изучения склерального кольца, окружающего зрачок у динозавров и птиц.

В Японии тем временем обнаружили останки неизвестных науке динозавров. Новый вид заметно отличается от гадрозавров строением челюсти.