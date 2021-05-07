Латышских националистов возмущают мечты соотечественников о возрождении СССР

Латвия, 7 мая. В Латвии убеждены, что Россия использует памятники советским воинам как инструмент идеологического воздействия.

Независимое латвийское издание «Неткарига» опубликовало статью с высказываниями представителей общественности о положении дел в современной Латвии. Общий смысл сказанного сводится к тому, что эксперты удручены тем фактом, что за 31 год независимости в Латвии не появилось ни одного монумента, посвященного «борцам за свободу».

У государства даже нет памятника 100-летию Латвии, возмущаются эксперты. Есть только инициативы, реализуемые в муниципалитетах или в частном порядке. Но со стороны государства нет никакого вклада. По мнению общественников, властям страны нужно сосредоточиться на «освещении государственности, чтобы преодолеть давление со стороны «русского мира».

На фоне развернутой войны памятников России против Латвии в 1994 году страны подписали «Соглашение о социальной защите военных пенсионеров Российской Федерации и членов их семей, проживающих на территории Латвийской Республики». Этот документ содержит механизм охраны всех артефактов советской эпохи, не связанных с захоронениями. И только благодаря этому соглашению монумент Победы защищен от вандалов и латышских националистов-русофобов.

В День Победы, 9 мая к «Памятнику советским воинам - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков» в Пардаугаве придут десятки тысяч людей, чтобы почтить память советских солдат. В их числе будут потомки тех, кто до сих пор испытывает ностальгию по советской Латвии и мечтает о возрождении Советского Союза. И никакая пандемия и запреты на ее фоне не смогут помешать им возлагать цветы, нести плакаты и прославлять героизм советских воинов в годы Великой Отечественной войны.