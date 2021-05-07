Перечислены пять главных монет, способных принести прибыль на этой неделе

Москва, 7 мая. Доля биткоина на крипторынке снижается, а альтернативные криптовалюты продолжают дорожать. За прошедшую неделю пять криптовалют продемонстрировали высокую доходность.

Так, Dogecoin, создавшийся в 2013 году ради шутки, уже достиг капитализации в 78,8 млрд долларов. За последние семь дней он вырос на 88%. В то же время Ethereum Classic — хардфорк криптовалюты Ethereum — за этот же период подорожал на 201%, до 105,2 доллара.

Стоит также присмотреться к OKB — служебному токену криптобиржи OKEx, созданному на базе блокчейна Ethereum. За неделю он вырос на 110% и составил 36,5 доллара. Заметный рост показал и Bitcoin Cash, появившийся в 2017 году после разделения основной сети биткоина. За семь дней цифровая монета взлетела на 53%, сообщает РБК.

Стоимость Waves, являющегося блокчейн-платформой для выпуска криптографических токенов и проведения краудфандинговых кампаний, за неделю возросла на 92%, достигнув 38 долларов.

В случае реализации благоприятного сценария, стоимость биткоина к лету способна достигнуть 70–80 тысяч долларов, полагают аналитики и участники рынка криптовалют.