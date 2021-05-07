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Собакам погибшей на Урале Instagram-блогерши ищут новых хозяев

Общество
Собакам погибшей на Урале Instagram-блогерши ищут новых хозяев
pixabay.com  /  harvey117

Екатеринбург, 7 мая. Сотрудники благотворительного фонда «Зоозащита» подыскивают новых хозяев собакам погибшей Instagram-блогерши Кристины Журавлевой.

Объявление о поисках нового владельца для животных опубликовано в социальных сетях. По словам волонтеров, собаки в скором времени могут оказаться на улице, поэтому для них срочно подыскивают новый дом.

Девушка пропала месяц назад — 5 апреля. За это время ее супруг не обращался за помощью в полицию, однако после того, как тревогу забили ее подписчики, был вынужден написать заявление в правоохранительные органы. Подозрения в убийстве пали на мужчину, в итоге он признал вину. Блогершу нашли мертвой в лесополосе под Екатеринбургом, расследование уголовного дела продолжается.

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