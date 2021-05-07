Новый вид заработка на криптовалюте предложили в Goldman Sachs

Нью-Йорк, 7 мая. Инвестиционный американский банк Goldman Sachs разработал новый продукт на основе биткоина.

Инвестбанк Goldman Sachs предоставит возможность своим клиентам получать доход с колебаний курса биткоина и выводить средства в виде традиционной валюты. Об этом пишет РБК.

Получить расчет в фиатной валюте смогут клиенты финансового конгломерата после недавнего анонса новой инициативы. Представленная банком разработка является фьючерсом, где обе стороны заранее устанавливают дату и цену исполнения сделки.

Известно, что инвестбанк будет проводить сделки с фьючерсами Чикагской товарной биржи (CME). Фьючерсы будут обрабатываться компанией Cumberland DRW.

Аналитики Goldman Sachs посоветовали инвесторам обратить внимание на российскую биржу, так как рынки развивающихся стран с небольшим участием зарубежных партнеров могут лучше всего показать себя во время усиления американской валюты.