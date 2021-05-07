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Волонтеры саратовского приюта спасли ранимую собаку

Общество
Волонтеры саратовского приюта спасли ранимую собаку
Федеральное агентство новостей  /  фото из личного архива

Саратов, 7 мая. У активистов саратовского приюта для животных появился новый подопечный.

Ласковый и ранимый пес по имени Паскаль, который совершенно не может обойтись без внимания человека, активно выражает свою привязанность объятиями. Паскаля нашли совсем маленьким щенком: его и еще одного кроху неизвестные оставили на дороге. Волонтеры смогли пристроить его в добрые руки, но семья развелась и Паскаль вернулся в приют.

По словам работников учреждения, псу без семьи было очень тяжело, но благодаря профессионализму волонтеров и их умению ладить с животными он снова «ожил». У Паскаля появился любящий хозяин, рядом с которым он стремится провести каждую минуту и бурно выражает свою любовь.

Опытный кинолог пояснил, как правильно выбрать собаку в приюте для животных, сообщал ФАН. В эксклюзивном интервью кинолог, учредитель московского приюта для собак «Гвардия» Сергей Фокин поделился советами.

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