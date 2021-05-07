В Ростехе рассказали, какая новейшая техника примет участие в параде Победы в Москве

Москва, 7 мая. Новейшие танки, РСЗО и боевые машины пехоты, созданные предприятиями Ростеха, примут участие в параде Победы на Красной площади в Москве.

В сообщении госкорпорации говорится, что 9 Мая во время праздничных мероприятий в российской столице можно будет увидеть технику, созданную концернами «Уралвагонзавод» и «Техмаш», а также холдингом «Высокоточные комплексы». Отмечается, что большинство из планируемых к показу образцов техники оснащены прицельными комплексами и другим оборудованием производства холдинга «Швабе».

«Помимо «Арматы» на Красную площадь выйдут танки Т-90М «Прорыв», модернизированные Т-72Б3М и Т-80БВМ. Будет представлен боевой модуль «Охотник» в составе бронеавтомобиля. Зрители также смогут увидеть тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек», реактивную систему залпового огня «Торнадо-С», — говорится в сообщении.

По имеющейся информации, в воздушной части парада будут задействованы новейшие истребители Су-57, Су-35С, Су-30СМ, многоцелевые истребители МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-34 и другая авиатехника.

Ранее сообщалось, что генеральная репетиция военного парада ко Дню Победы прошла в Москве. Торжественное шествие парадных расчетов вызвало восхищение у жителей столицы.