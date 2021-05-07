Киевляне избили и сожгли мужчину за оскорбление ребенка

Киев, 7 мая. Украинские полицейские задержали двух горожан по подозрению в убийстве мужчины. Они избили земляка, а потом подожгли на нем одежду. От полученных травм пострадавший скончался.

Смертельный инцидент произошел на проспекте Георгия Гонгадзе. По данным правоохранителей, в недострой к одному из местных жителей пришли двое мужчин. Во время беседы они обвинили киевлянина в оскорблении ребенка одного из них, а затем стали избивать его.

Несмотря на многочисленные побои, мужчина все еще оставался жив, поэтому злоумышленники решили довести начатое до конца и облили жертву бензином. После они подожгли пострадавшего жителя Киева и удалились с места ЧП. Однако скрывались украинцы недолго, вскоре их задержали полицейские, а по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

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