Москва, 7 мая. Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, чем готовы пожертвовать США и НАТО во имя достижения главной цели — нанесения вреда России.

Аналитик отмечает, что американское командование активно наращивает военный контингент на границе с Россией, а США и НАТО объявили Москву едва ли не главным противником на Западе. При этом в оборонном ведомстве США обеспокоены численным превосходством Российской армии на границах в сравнении с войсками Альянса и способностью оперативно перебрасывать дополнительные силы. Дандыкин в комментарии изданию Nation News рассказал о цене, которую на Западе готовы заплатить за нанесение вреда России.

«Запад утверждает, что Россия стягивает войска к границам НАТО, и это при том, что лишь Калининградская область граничит с Литвой и Польшей. Может они заочно приняли в свой «оборонительный» союз Украину и Белоруссию? Что до Украины, то США и НАТО готовы пожертвовать ею ради того, чтобы нанести вред России», — заявил Дандыкин.

На Украине тем временем делают все для того, чтобы показать свою преданность странам Запада. Недавно украинские радикалы предложили организовать серию провокаций на российских АЭС. Похвала со стороны заокеанских спонсоров не заставила себя ждать. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Администрация президента США Джо Байдена поддержала вступление Украины в НАТО, пишет сайт 360tv.ru, однако после этого заявления часть стенограммы с упоминанием Незалежной была вырезана.